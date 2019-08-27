Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruНападающий «Краснодара» Иван вернется в Румынию

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», Андрей Иван возвращается в Румынию. 22-летний нападающий продолжит карьеру в клубе «Университатя». Румынская сторона уже согласовала с «Краснодаром» все детали трансфера.
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Иван сменил «Краснодар» на «Университатю»

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«Краснодар» продал румынского нападающего

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