Футбол
Bookmaker-ratings.ruНападающий «Краснодара» Иван вернется в Румынию
Как сообщает пресс-служба «Краснодара», Андрей Иван возвращается в Румынию. 22-летний нападающий продолжит карьеру в клубе «Университатя». Румынская сторона уже согласовала с «Краснодаром» все детали трансфера.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Газета.Ru 09:57
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Политика
Пауло Коэльо извинился перед французами за президента Бразилии
Бразильский писатель Пауло Коэльо в видеообращении раскритиковал президента своей страны Жаира Болсонару и принес извинения французам за высказывания политика.
Московский Комсомолец 15:44
Футбол
«Динамо» подписало Карапузова
Soccer.ru 16:58
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Происшествия
Девушка упала с высоты 25 метров во время занятия йогой и выжила
В субботу, 24 августа, 23-летняя Алекса Терразас (Alexa Terrazas) выполняла на балконе опасную позу йоги, поскользнулась и упала с высоты 25 метров.
Lenta.ru 13:57
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр вчера в 06:47
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия
Пожар возник в жилом доме на юге Москвы
Российская газета 19:02
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Коммерсантъ 16:34
Политика
Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»
По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Игры
Nintendo официально объявляет о запуске Mario Kart Tour 25 сентября
Mario Kart Tour была анонсирована в начале 2018 года и первоначально планировалось выпустить ее этой весной.
ГЛАС.RU 11:13
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны Украины юга республики
RT на русском 15:09
Технологии
Экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий беспилотных авто
Большое жюри города Сан-Хосе, Калифорния обвинило бывшего сотрудника Google Энтони Левандовски в краже технологий беспилотных автомобилей.
Rambler News Service 16:06
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости 16:18
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Истерика Корейбы в эфире Скабеевой вывела из себя даже его сторонников
Одиозный польский политолог Якуб Корейба возмутил даже своих единомышленников с Украины в эфире телепередачи "60 минут".
Народные новости 09:22