Хоккей
Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛТАСС 01:40
Рейнджерс—
Коламбус
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
Показать детали
Скрыть
Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги. В гостевом матче против "Рейнджерс" (3:2 Б) россиянин забросил одну шайбу и реализовал победный послематчевый буллит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Армия и оружие
Совбез ООН принял заявление по ситуации в Ливии
Совет Безопасности ООН призвал стороны конфликта в Ливии избежать военного столкновения и выразил полную поддержку усилиям по урегулированию ситуации в стране.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин
Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.
Обновлено в 04:13
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Кино
В США скончался известный киномонтажер Барри Малкин
Известный киномонтажер Барри Малкин скончался на 81-м году жизни в США.
Обновлено в 02:24
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Кино
Звезда «Симпсонов» предупредила о возможном закрытии мультсериала
Звезда мультсериала «Симпсоны» Ярдли Смит, которая занимается озвучкой персонажа Лизы Симпсон с самого начала проекта, сообщила о возможном закрытии шоу после 30 лет в эфире.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Общество
Роспотребнадзор сообщил об активизации «антивакцинального лобби»
Специалисты Роспотребнадзора считают, что на сегодняшний день в мире наблюдается «активизация антивакцинального лобби».
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы № 21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье
Названы плюсы и минусы применения соды в лечебных целях
Эксперты провели анализ и назвали плюсы и минусы применения дешевого «лекарства».
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля
Следующее заседание суда в городе Сан-Бернардино (США) по делу обладателя пояса WBO российского боксера Сергея Ковалева, подозреваемого в нападении на женщину в Калифорнии, состоится 19 апреля, сообщает Boxingscene.com.
Обновлено в 02:45
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX
Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В Китае закроют промпарк после взрыва на химзаводе
Власти городского округа Яньчэн восточной китайской провинции Цзянсу в ходе специального совещания приняли решение закрыть промышленный парк, где в конце марта произошел взрыв на химзаводе, унесший жизни 78 человек, говорится в заявлении администрации города, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 00:27
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено 04 апреля в 18:50
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00