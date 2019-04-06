Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛТАСС 01:40

Рейнджерс
Коламбус
2 – 3
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в субботу сообщила пресс-служба лиги. В гостевом матче против "Рейнджерс" (3:2 Б) россиянин забросил одну шайбу и реализовал победный послематчевый буллит.
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