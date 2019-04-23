Футбол
Нападающий «Интера» Икарди стал главной трансферной целью ПСЖREGNUM 07:31
Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в ПСЖ в летнее межсезонье. Об этом сообщает Football Italia. Отмечается, что Икарди стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно.
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Наука
Канадцы переделают поршневые гидросамолеты в электрические
Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Футбол
Адвокат Кокорина обвинил Пака в провокации компании футболистов
За время слушания сторона защиты как приводила доказательства невиновности подсудимых, обвиняя в провокации конфликта потерпевшего - чиновника Минпромторга Дениса Пака, так и указывала на добрые поступки одного из главных фигурантов дел - Кокорина-старшего.
Обновлено в 13:18
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Экономика
Сбербанк войдёт в капитал Rambler Group
В конце прошлой недели стало известно, что ПАО «Сбербанк России» договорилось с Rambler Group об условиях вхождения в капитал.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
Концерн VW запустил сайт по продаже подержанных авто в РФ
Volkswagen открыл сайт dasweltauto.ru, позволяющий российским клиентам найти подержанный автомобиль с продленным гарантийным сроком, а также предлагает список проверенных дилеров с лучшими предложениями на рынке.
Обновлено в 04:44
Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Кино
Экс-замдиректора ЦРУ снялся в эпизоде «Игры престолов»
Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн снялся в эпизоде культового сериала "Игра престолов", сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира
Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:55
Игры
Ice-Pick Lodge выпустила свежую демоверсию нового «Мора»
Ice-Pick Lodge неожиданно опубликовала свежую демонстрационную версию ремейка «Мора», где игроков ждёт приятный сюрприз — новое начало истории.
Обновлено в 13:48
Экономика
Росстат нашел 1,75 трлн рублей доходов россиян при пересчете
Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 10:22
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика
В штабе Зеленского планируют наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 01:59
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Авто
Toyota собирается выпустить совершенно новый кроссовер
Toyota имеет большие планы на ближайшее время и собирается представить 12 новых и обновленных моделей в течение трех лет.
Обновлено в 03:57
Политика
Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27