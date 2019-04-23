Футбол

Нападающий «Интера» Икарди стал главной трансферной целью ПСЖREGNUM 07:31

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в ПСЖ в летнее межсезонье. Об этом сообщает Football Italia. Отмечается, что Икарди стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно.
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СМИ: Икарди стал приоритетной трансферной целью «ПСЖ»

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