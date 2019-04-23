Футбол
Нападающий «Интера» Икарди стал главной трансферной целью ПСЖREGNUM 07:31
Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в ПСЖ в летнее межсезонье. Об этом сообщает Football Italia. Отмечается, что Икарди стал приоритетной целью парижского клуба на летнее трансферное окно.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Энергетика
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Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
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Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
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На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
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