Футбол

Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезонаРИА Новости 07:50

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба. Фарфан был заменен в матче чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:2) в субботу из-за травмы.
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