Футбол
Нападающий Фарфан не поможет «Локомотиву» в оставшихся матчах сезонаРИА Новости 07:50
Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан не поможет "Локомотиву" в оставшихся матчах сезона, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского клуба. Фарфан был заменен в матче чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:2) в субботу из-за травмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Украине грузовик с туристами упал в реку с 40-метровой высоты
Грузовой автомобиль рухнул с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Гаджеты
«Яндекс» может выпустить две новых модели «умной» колонки «Станция»
«Яндекс» может выпустить две новых модели «умной» колонки «Станция», сообщает vc.ru со ссылкой на данные Единого реестра нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Авто
Энтузиаст создал среднемоторную версию модели Honda Civic
Инженер Энди Барчек, который является руководителем собственной мастерской, купил легендарный японский седан Honda Civic третьей генерации с целью выполнить из него среднемоторный автомобиль, схожий по конструкции с французской моделью Renault 5 Turbo.
Обновлено в 02:36
Происшествия
При аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, сообщает ТАСС. Борт совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 12:48
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено вчера в 09:48
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Общество
В Оренбуржье для чиновников Радоницу сделали нерабочим днем
В Оренбуржье в этом году Радоница станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 07:42
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Могилу знаменитого Человека-слона нашли в Лондоне
Могилу британца Джозефа Меррика, знаменитого Человека-слона, нашли через 130 лет после его смерти.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Путешествия
Петербург назван городом с самой вкусной выпечкой
Обновлено в 06:01
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14