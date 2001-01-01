Футбол
Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале ГранаткинаКП - Владимир 07:07
Нападающий ФК «Муром» 18-летний Кирилл Косарев провел еще два матча в составе юношеской сборной России на Мемориале Гранаткина, традиционно проходящем в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
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