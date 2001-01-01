Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале ГранаткинаКП - Владимир 07:07

Нападающий ФК «Муром» 18-летний Кирилл Косарев провел еще два матча в составе юношеской сборной России на Мемориале Гранаткина, традиционно проходящем в Санкт-Петербурге.

Нападающий ФК «Муром» провел еще два матча за сборную России на Мемориале Гранаткина

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