Футбол
Нападающий «Эвертона» отказался от перехода в ЦСКАЕвро-футбол.ру 01:32
Нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру отказался от переезда в чемпионат России, где интерес к нему проявлял московский ЦСКА. Согласно данным Daily Маіl, "армейцы" провели переговоры по трансферу 22-летнего нигерийца, однако футболист ответил отказом.
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