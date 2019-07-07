Футбол

Нападающий «Эвертона» отказался от перехода в ЦСКАЕвро-футбол.ру 01:32

Нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру отказался от переезда в чемпионат России, где интерес к нему проявлял московский ЦСКА. Согласно данным Daily Маіl, "армейцы" провели переговоры по трансферу 22-летнего нигерийца, однако футболист ответил отказом.
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