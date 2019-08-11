Футбол
Нападающий «Эвертона» отказался от аренды в ЦСКАГазета.Ru вчера в 19:46
Нападающий ливерпульского "Эвертона" Янник Боласье отказался от перехода на правах аренды в московский ЦСКА, сообщает Goal. По информации издания, российский клуб планировал взять форварда в аренду с правом последующего выкупа за € 5,4 млн, а английская команда приняла предложение.
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СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Боласи с «Эвертоном», но игрок отказывается ехать в Россию
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ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду Боласье, но форвард отказался от перехода
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ЦСКА согласовал аренду Болази с «Эвертоном», но не договорился с самим игроком
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