Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила о переходе из санкт-петербургского "Зенита" в стан "железнодорожников" форварда Луки Джорджевича. Уже известно, что 25-летний черногорский футболист будет выступать под 22-м номером. Условия сделки не разглашаются.

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