Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.

Как и сообщал "СЭ", нападающий Лука Джорджевич покинул "Зенит" и стал игроком "Локомотива". Информацию об этом подтвердили официальные сайты обоих клубов.

Экономика Verizon продает Tumblr владельцу WordPress Американская компания Verizon согласилась продать сервис блогов Tumblr компании Automatic. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политика В Кремле прокомментировали протесты в Москве Неправомерное применение силы со стороны правоохранительных органов недопустимо, но для обеспечения безопасности граждан и пресечения беспорядков нужно действовать жестко, считают в Кремле.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Шоу-бизнес Ольга Бузова разозлила блогеров, назвав себя блокадницей Интернет-пользователи обрушились с критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая в одном из видео, размещенном на своей странице в Instagtam, назвала себя блокадницей.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Армия и оружие Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Генпрокуратура РФ не нашла утечек данных клиентов трех крупных банков Генпрокуратура после проверки не нашла нарушений законодательства, касающегося персональных данных клиентов трех крупных российских банков, заявил на канале "Эфир" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Культура «Мисс Екатеринбург-2019» оставят без автомобиля Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» не получит автомобиль. Об этом заявили организаторы фестиваля журналистам.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Политика Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину Президент Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и вопросы мировой повестки, в том числе Украину и перспективы работы в "нормандском формате".

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Политика Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Калининград В рамках рабочей поездки Шойгу посетит конкурс армейских международных игр «Морской десант» на полигоне Хмелёвка.

Политика Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.

Происшествия Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.

Политика Лукашенко пообещал поговорить с правоохранительным блоком Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны, на котором пойдет речь о "злободневных вопросах".

Политика Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Наука «Заставшая» Ивана Грозного акула обнаружена в водах Гренландии Длина обнаруженной особи достигает 5,4 метра. Ученые обнаружили в Гренландии акулу возрастом почти 500 лет.