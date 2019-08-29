Футбол
Sport24.ruНападающий Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»
Нападающий Каспер Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу», сообщает пресс-служба французского клуба. Никакие условия сделки не разглашаются, но по неофициальной информации «Ницца» заплатила за 21-летнего футболиста 20 млн евро.
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«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса
Еженедельник Футбол27 августа в 11:37
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
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Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
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Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
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Скончался актер Александр Числов
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Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
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У экс-главного тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Ксана Энрике, дочь бывшего главного тренера "Барселоны" и сборной Испании по футболу Луиса Энрике, скончалась в возрасте девяти лет.
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Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
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Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
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ЦСКА объявил о подписании Гогуа
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С 23 по 28 сентября врачи из Санкт-Петербурга прибудут в Северную Осетию для оказания высококвалифицированной помощи жителям республики.
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