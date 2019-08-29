Нападающий Каспер Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу», сообщает пресс-служба французского клуба. Никакие условия сделки не разглашаются, но по неофициальной информации «Ницца» заплатила за 21-летнего футболиста 20 млн евро.

Нападающий Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Финансы Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.

Происшествия В Якутии задержали сбежавшего с оружием полицейского В Якутске задержали сотрудника патрульно-постовой службы Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, который 26 августа самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении, имея при себе табельное огнестрельное оружие.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Политика ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана "Дориан".

Происшествия Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Музыка В Петербурге прозвучала «музыка мира и добра» Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в своей приветственной речи он акцентировал внимание на многонациональном прошлом и настоящем Северной столицы, которая стала родным домом и второй родиной для представителей различных диаспор.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Политика В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Армия и оружие На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Футбол Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.

Гаджеты Представлен Redmi Note 8 Pro: игровой смартфон с отличной камерой Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.

Политика Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.

Политика В Австрии сняли обвинения с экс-вице-канцлера Штрахе в злоупотреблении властью Генсекретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский в свою очередь назвал снятие обвинений с вице-канцлера ударом против людей, начавших в отношении Штрахе грязную политическую борьбу.

Футбол Спартак — Брага 1:2 В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".