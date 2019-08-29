Футбол

Sport24.ruSport24.ruНападающий Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»

Нападающий Каспер Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу», сообщает пресс-служба французского клуба. Никакие условия сделки не разглашаются, но по неофициальной информации «Ницца» заплатила за 21-летнего футболиста 20 млн евро.
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