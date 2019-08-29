Футбол
Sport24.ruНападающий Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу»
Нападающий Каспер Дольберг перешел из «Аякса» в «Ниццу», сообщает пресс-служба французского клуба. Никакие условия сделки не разглашаются, но по неофициальной информации «Ницца» заплатила за 21-летнего футболиста 20 млн евро.
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«Ницца» усилится форвардом «Аякса» Дольберга и вторым бомбардиром «Лорьяна» Клод-Мориса
Еженедельник Футбол27 августа в 11:37
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
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«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы
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Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.
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