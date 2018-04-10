Футбол

Нападающий «Динамо» Марков перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 03:55

24-летний футболист пополнит ряды казанского «Рубина». По информации издания «Спорт-Экспресс», нападающий переберется в Казань на правах годичной аренды. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.
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«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова

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