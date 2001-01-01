Футбол

Нападающий «Динамо» Марков перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 03:55

24-летний футболист пополнит ряды казанского «Рубина». По информации издания «Спорт-Экспресс», нападающий переберется в Казань на правах годичной аренды. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.
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«Рубин» арендует форварда «Динамо» Маркова

Советский спорт06:47

«Спорт-экспресс»: Форвард «Динамо» Марков перейдёт в «Рубин»

Спорт БИЗНЕС Online04:22

Марков перейдет из «Динамо» в «Рубин»

Спорт-Экспресс03:30

СМИ: «Рубин» арендует Маркова у «Динамо»

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СМИ: «Рубин» арендует Маркова у «Динамо»

Матч ТВ04:48

«Рубин» возьмёт Маркова в аренду с правом выкупа. Им недоволен Хохлов

Чемпионат04:42

«Рубин» арендует Маркова у «Динамо». Хохлов считает, что он проигрывает конкуренцию Шейдаеву

Sports.ru04:55
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Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
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Число мобильных абонентов в Москве вдвое превысило количество жителей столицы

Количество мобильных устройств, которые ежедневно подключаются к городской сети интернет в Москве более, чем в два раза превысило количество жителей столицы.
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Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий

Традиционно в стране использовались либо патронимические, либо матронимические фамилии, в основе которых было имя отца или матери и которые окачивались - в зависимости от пола - на "сон" (сын) или "доттир" (дочь).
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В Минске во время праздничного салюта, приуроченного к Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.
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Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
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Авто

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Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация, когда в городе топовая игра, например, со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
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Болельщики «Ростова» не хотят делить домашнюю арену с фанатами «Чайки»

Болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", сообщает Sport24.
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Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

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Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
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Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

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В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

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Хоккей

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23-летний защитник "Флориды Пантерз" Аарон Экблад рад, что его команда усилилась голкипером Сергеем Бобровским, который подписал 70-миллионный контракт.
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Экономика

Ключевая ставка требует осторожности

МВФ предупредил Банк России о возможных нестандартных эффектах ее снижения Стимулирующие экономический рост меры денежно-кредитной политики (ДКП) при определенных условиях могут приводить к обратному эффекту: возможно, существует уровень ключевой ставки, при которой снижение ее Центробанком приведет к сокращению кредитования и снижению ВВП.
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