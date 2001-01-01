24-летний футболист пополнит ряды казанского «Рубина». По информации издания «Спорт-Экспресс», нападающий переберется в Казань на правах годичной аренды. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.

Общество Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.

Политика На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17 В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.

Космос Финансист из США уверен, что миф о «золотом астероиде» нужен для роста цены на биткоин По мнению американского экономического эксперта, который смог предсказать финансовый кризис США в 2008 году, история о так называемом золотом астероиде распространяется для того, чтобы спровоцировать рост цены на биткойн.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Экономика ОСАГО подрастет на жизни и здоровье Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до 2 млн руб. соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца.

Футбол Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Армия и оружие Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Технологии Британские власти подали в суд на сервис Viagogo Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании подало в суд на сервис перепродажи билетов Viagogo.

Происшествия Дерево убило ребенка на востоке Москвы На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.

Футбол «Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.

Армия и оружие К побережью Сирии направляется большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.

Спорт Россия поспорит со Швецией за попадание в олимпийскую квалификацию Сборная Сербии крупно обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 87:49.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Гаджеты Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Авто Автомобили Toyota научились ездить на солнечной энергии В конце июля 2019 года в Японии стартуют тесты электромобиля Toyota, оснащенного высокоэффективными солнечными панелями Sharp.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Происшествия На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Баскетбол УНИКС усилился Хаукуром Палссоном УНИКС объявил о подписании контракта с исландским форвардом Хаукуром Палссоном (27 лет, 198 см) по системе 1+1.

Культура Журналист узнал, как выглядит Бэнкси Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.