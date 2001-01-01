Футбол
Нападающий «Динамо» Марков перейдет в «Рубин»Bookmaker-ratings.ru 03:55
24-летний футболист пополнит ряды казанского «Рубина». По информации издания «Спорт-Экспресс», нападающий переберется в Казань на правах годичной аренды. Официально о трансфере должно быть объявлено в ближайшее время.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
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«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.
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Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании подало в суд на сервис перепродажи билетов Viagogo.
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Дерево убило ребенка на востоке Москвы
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К побережью Сирии направляется большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» миновал проливы Босфор и Дарданеллы и вошёл в Средиземное море, сообщает 4 июля Интерфакс-АВН со ссылкой на турецкие мониторинговые ресурсы.
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В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
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Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
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