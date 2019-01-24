Нападающий ЦСКА Жамалетдинов в ближайшее время перейдёт в «Лех»RT на русском 07:42

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов в ближайшее время перейдёт в польский «Лех». Польский клуб разместил в своём Twitter анаграмму с фамилией нападающего на фоне стадиона. На данный момент «Лех» идёт на третьем месте в чемпионате Польши.

Нападающий ЦСКА Жамалетдинов в ближайшее время перейдёт в «Лех»

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