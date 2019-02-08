Футбол
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов обвиняет польского журналистаЧемпионат вчера в 14:00
Польский «Лех» арендовал у ЦСКА Тимура Жамалетдинова. Нападающий дал интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. Среди опубликованного содержались в том числе критические заявления в адрес бывших одноклубников.
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Агент Жамалетдинова прокомментировал резонансное интервью футболиста о Слуцком и ЦСКА
RT на русскомвчера в 10:18
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