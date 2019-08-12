Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачейРИА Новости 08:35
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, которому разбили нос в матче с "Сочи", находится под наблюдением врачей команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского футбольного клуба. ЦСКА в воскресенье дома сыграл вничью с "Сочи" в 5-м туре чемпионата России – 0:0.
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Нам могут ломать и разбивать нос, а желтые карточки получаем мы.
— Виктор Гончаренко, белорусский футболистМатч ТВ 08:19
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Министерство иностранных дел России опубликовало сообщение о взрыве бензовоза в Танзании, в результате которого погибли десятки местных жителей.
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Гражданин России Николай Алексеев, входящий в состав миссии ОБСЕ на востоке Украины, внесён в базу сайта «Миротворец».
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Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
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Политика
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Общество
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Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
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Обновлено в 06:03
Происшествия
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Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
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В Красноярске произошёл пожар на складе. В настоящий момент площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. м.
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Экономика
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В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
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