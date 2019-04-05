Футбол
Нападающий «Боруссии» Алькасер не полетел на матч с «Баварией»Sport24.ru 14:05
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер рискует пропустить гостевой матч с «Баварией» в 28-м туре чемпионата Германии. 25-летний форвард остался в Дортмунде из-за травмы руки, сообщает Kicker. Ранее Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время.
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Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
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Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
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