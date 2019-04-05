Футбол

Нападающий «Боруссии» Алькасер не полетел на матч с «Баварией»Sport24.ru 14:05

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер рискует пропустить гостевой матч с «Баварией» в 28-м туре чемпионата Германии. 25-летний форвард остался в Дортмунде из-за травмы руки, сообщает Kicker. Ранее Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время.
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Нападающий «Боруссии» Алькасер не полетел на матч с «Баварией»

Sport24.ru14:05

Алькасер не полетел с «Боруссией» на матч против «Баварии»

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Алькасер рискует из-за повреждения пропустить матч «Бавария» — «Боруссия»

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Алькасер не поможет «Боруссии» в матче против «Баварии»

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Алькасер пропустит матч с «Баварией»

Спорт-Экспресс12:04

Алькасер не полетел с «Боруссией» на матч против «Баварии»

Sportbox.RU14:59
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