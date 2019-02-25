Футбол

Нападающий «Барселоны» Суарес может пропустить матч с «Реалом»Газета Metro вчера в 12:54

Реал — Барселона
завтра
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может пропустить ответный полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского "Реала", информирует Football Espana.
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