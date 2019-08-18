Футбол

«Брешия» объявила о переходе БалотеллиЧемпионат вчера в 14:24

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года.
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