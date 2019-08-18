Футбол
«Брешия» объявила о переходе БалотеллиЧемпионат вчера в 14:24
Итальянский нападающий Марио Балотелли перешёл в «Брешию», сообщает официальный сайт клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны подписали соглашение до лета 2022 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:08, Ашберн
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с сербским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
Обновлено в 04:53
Экономика
ЦБ: перевод судебных споров в Россию противоречит конституции
В Центробанке считают, что законопроект, который позволит попавшим под санкции российским компаниям переводить судебные споры с иностранными контрагентами в РФ, противоречит статье 15 конституции.
Обновлено в 02:50
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика
Американская организация славистов шантажирует вузы РФ – об угрозах
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением по поводу арестованных и задержанных участников протестов в Москве 27 июля, среди которых были и несколько студентов российских вузов.
Обновлено в 03:35
Театры
«Золотая маска» откроет программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке
По словам собеседницы агентства, открывая программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке, "Золотая маска" представит спектакли лауреатов и номинантов одноименной премии в двух ключевых городах Дальнего Востока - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 02:12
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что ведет переговоры о возможном супер-реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Иркутской области женщина и трое детей погибли при пожаре
По словам врио заместителя ГУ МЧС по Иркутской области Александра Кузнецова, на всей территории региона пройдут рейды по частным домам, в которых живут социально неблагополучные семьи.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено 16 августа в 19:59
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Ульяновской области подросток перед самоубийством убил всю семью
Недалеко от дома, в котором нашли тела пяти человек, возле вышки сотовой связи было обнаружено тело 16-летнего подростка, являющегося родственником погибшим.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
Круговой проходит медосмотр для «Зенита»
Фотографию с медосмотра опубликовало в «инстаграме» издание Prosportstory. Круговой является выпускником академии «Зенита».
Обновлено в 04:01
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Футбол
Филиппе Коутиньо стал игроком «Баварии»
Коутиньо стал игроком «Барселоны» в январе 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 120 млн евро плюс 40 млн в виде бонусов.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Ошибки надо уметь признавать»: Радимов поддержал Сергея Семака
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов поддержал наставника первой команды петербуржцев Сергея Семака, который сперва раскритиковал работу судей на матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом», а затем извинился за свои слова, отметив, что никого не хотел обидеть.
Обновлено в 00:40
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррель
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.
Обновлено вчера в 22:22