Футбол
REGNUMНападающий «Атлетико» Мората получил травму колена
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия вчера в 04:55
Политика
Путин дал положительный ответ на вопрос Эрдогана о покупке Су-57
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал свою заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.
Страна Советов on-line вчера в 02:18
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие
Инженерные войска впервые применили новейшую технику
В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 07:29
Игры
The Sinking City — Игровой процесс на Nintendo Switch
Студия Frogwares и компания Bigben Interactive наконец поделились трейлером игрового процесса на гибридной консоли.
Srnsk 08:10
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Энергетика
«Газпром» с 1 октября повысит зарплаты своим сотрудникам на 15%
Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО Газпром, - цитирует его издание Вести.
Znak.com 07:54
Футбол
Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
В составе «Спартака» Самедов становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году, сообщает телеканал «360».
Известия 06:21
Политика
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Здоровье
Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения
Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.
ФАН 01:32
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Театры
МХАТ прокомментировал жалобу актеров в прокуратуру на нового худрука
Поводом обращения в надзорный орган стал перевод сотрудников на новые условия трудовой деятельности Во МХАТ прокомментировали заявление актеров на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова в прокуратуру.
Аргументы и Факты 09:11
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
РБК 08:25
Политика
70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание
29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.
Газета.Ru 05:42
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36