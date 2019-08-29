Футбол

REGNUMREGNUMНападающий «Атлетико» Мората получил травму колена

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Мората выбыл на неопределенный срок

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