Футбол
REGNUMНападающий «Атлетико» Мората получил травму колена
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Осуждённого за шпионаж Сущенко доставили в СИЗО «Лефортово»
Украинского журналиста Романа Сущенко, осуждённого в России за шпионаж, доставили в столичное СИЗО "Лефортово".
Life.ru 09:52
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Происшествия
Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК 13:11
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
Футбол
«Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч
В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT.
1rnd.ru 09:17
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Технологии
Пилотную сеть 5G запустили в Кронштадте
Коммерсантъ 13:25
Здоровье
Эти растения помогут снизить стресс не хуже лекарств
Московский Комсомолец 11:01
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Интерфакс 10:27
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Здоровье
Маму и родившегося в Турции малыша не могут вернуть в Челябинск
Начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная рассказала, что представители ведомства сразу, как узнали об этом инциденте, направили запрос в консульство Турции, чтобы получить информацию, в какой клинике ребенок, в каком он состоянии, как чувствует себя мама.
Челябинск Сегодня 08:11
Экономика
Выпуск авто в Великобритании упал в июле почти на 11%
В июле 2019 года производство автомобилей в Великобритании сократилось почти на 11% в годовом выражении, до 108 239 штук.
Саминвестор 09:18
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране
Эффективным шагом по развитию конкуренции в РФ стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества, считает глава ФАС Игорь Артемьев.
Интерфакс 10:26
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 26 августа в 20:01