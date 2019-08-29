Футбол
Газета.RuНападающий «Атлетика» установил вековой рекорд по числу матчей подряд
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Вильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке. Матч третьего тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" стал для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб в рамках национального первенства.
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«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года
LiveSport.ru29 августа в 04:34
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