Футбол

Газета.RuГазета.RuНападающий «Атлетика» установил вековой рекорд по числу матчей подряд

Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Вильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке. Матч третьего тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" стал для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб в рамках национального первенства.
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Форвард «Атлетика» установил рекорд века по числу матчей подряд

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