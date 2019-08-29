Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Нападающий «Атлетика» установил рекорд века

Нападающий испанского футбольного клуба «Атлетик» Иньяки Вильямс установил рекорд XXI века. Он провел самую длинную серию матчей подряд. Об этом в Twitter рассказал журналист Педро Мартин.
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Форвард «Атлетика» установил рекорд века по числу матчей подряд

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«Атлетик» — «Реал Сосьедад». 30.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года

LiveSport.ru29 августа в 04:34
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Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
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Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

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На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
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Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
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Дети попросили Кадырова спасти экспериментальный кубанский лицей

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В ФСВТС рассказали о новых контрактах России и Венесуэлы

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Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Российская газета вчера в 03:05
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Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Хэмилтон разбил болид в третьей тренировке перед Гран-при Бельгии

Sports.ru 06:35
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Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон

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Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана

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Сычёв подписал контракт с «Пюником»

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В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
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«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани

«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.
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Представлен портативный аккумулятор Xiaomi Black Shark на 10000 мАч

Официально представлен новый портативный аккумулятор от Xiaomi, получивший название Black Shark.
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Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

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В Тульской области открылось четыре фельдшерско-акушерских пункта

С 30 августа в Тульской области заработали еще четыре ФАПа.
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

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Проект пассажирского лайнера CR929: от интриги к делу

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Футбол

Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
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Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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