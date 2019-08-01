Футбол
Нападающий «Арсенала» Кангва пропустит два месяца из-за травмыМатч ТВ 01:46
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, сколько потребуется времени нападающему тульской команды Эвансу Кангва для восстановления после травмы.
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Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Политика
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Технологии
«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science
«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Финансы
Минфин США официально признал Китай валютным манипулятором
Американский лидер обещал, что после прихода к власти он назовет Китай "валютным манипулятором", что приведет к принятию различных контрмер.5 августа в своем Twitter Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях и призвал минфин обратить на это внимание.
Обновлено в 00:17
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В Красноярском крае произошли взрывы и пожар на складах с боеприпасами
В понедельник, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар на складах с артиллерийскими боеприпасами.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика
Индия упразднит автономию Кашмира
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
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В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Алексей Текслер поручил построить новый стадион в Трехгорном
Обновлено в 01:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:24
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье
Причины ранней смертности мужчин в России озвучили в Госдуме
В Госдуме рассказали о причинах, которые приводят к сокращению продолжительности жизни мужской части населения в нашей стране.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море
В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Польские СМИ: Плохое состояние военного флота России представляет угрозу
Обновлено в 02:28
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Глава правительства дал распоряжение Минздраву и Минэкономразвития проанализировать причины срыва сроков реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12