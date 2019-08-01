Футбол

Нападающий «Арсенала» Кангва пропустит два месяца из-за травмыМатч ТВ 01:46

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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, сколько потребуется времени нападающему тульской команды Эвансу Кангва для восстановления после травмы.
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«Арсенал» потерял Кангву на два месяца

Bookmaker-ratings.ru02:38

Нападающий «Арсенала» Кангва пропустит два месяца из-за травмы

Матч ТВ01:46

Нападающий «Арсенала» Кангва пропустит два месяца из-за травмы

Sportbox.RU01:46

Эванс Кангва пропустит два месяца из-за травмы

Спорт-Экспресс01:15
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