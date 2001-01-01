Футбол
Нападающий «Арсенала» Кангва пропустит два месяца из-за травмыМатч ТВ 01:46
Восстановление займет примерно два месяца, — заявил Аджоев. В текущем сезоне форвард из Замбии провел два матча в РПЛ за «Арсенал» и забил один гол. На данный момент «Арсенал» находится на 8-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
Происшествия
В Германии беженец покусал полицейского и служебную собаку
В городе Ротвайл в Ротвайл 28-летний беженец покусал сотрудника полиции и служебную собаку при задержании.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.
Обновлено в 01:48
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями
Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом".
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Происшествия
Мужчину в ТиНАО ограбили в такси на 427 тысяч рублей
"Угрожая мужчине ножом, неизвестные заставили его с помощью мобильного приложения перевести им 427 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы МВД.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск скорой помощи
В России вступает в силу закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала концерт Дженнифер Лопес
Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала московский концерт поп-звезды Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 10:18
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено вчера в 20:07
Кино
Майк Мо рассказал, как Тарантино изобразил Брюса Ли в «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции
Обновлено в 01:39
Общество
«Росконтроль» нашел в ряженке кишечную палочку
Эксперты «Росконтроля» проверили ряженку с массовой долей жира 4% и обнаружили в одном из образцов бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей и плесеней.
Обновлено в 01:46
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено вчера в 14:13
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
Минобороны Японии считает пуски северокорейских ракет угрожающими
Обновлено вчера в 20:14
Политика
В Германии ответили на заявления МИД России о вмешательстве
Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что российский МИД доведет до властей США и Германии сведения о том, как их дипломаты и журналисты вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44