Футбол

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛЧемпионат вчера в 20:11

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online. По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.
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Советский спорт04:44

Московские клубы интересуются игроком «Андерлехта»

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Матч ТВвчера в 20:22

Московские клубы интересуются форвардом «Андерлехта». Его попытается перехватить Слуцкий

Sport24.ru00:15

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Чемпионатвчера в 20:11
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
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Происшествия

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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе около 8.00 мск в ходе групповых полетов на Дальнем Востоке.
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На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
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Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути.
Обновлено в 03:47
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
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Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:02
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке

В пятницу, 18 января, Минобороны РФ подтвердило информацию о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:42
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
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Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Авто

Hyundai начнет собирать двигатели в России

Ранее сообщалось, что для производства двигателей в России Hyundai собирается построить отдельное предприятие, которое может начать работать уже в 2021 году.
Обновлено в 05:07
Авто

В России подорожали все модели KIA

Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
Обновлено в 01:48
Общество

Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре

Обновлено в 05:27
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Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
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Экономика

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза

Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
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Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
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Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»

Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
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Наука

Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Обновлено в 03:10
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MasterCard уточнила запрет автосписаний по окончании пробной подписки

Введенный MasterCard запрет автоматического списания платежей с карт потребителей после окончания срока действия бесплатных пробных подписок не коснется цифровых сервисов.
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В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Обновлено вчера в 19:40
Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
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Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
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Экономика

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В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
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В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект

При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
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Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией

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Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
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