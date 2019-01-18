Футбол
Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛЧемпионат вчера в 20:11
Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online. По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: 20-летний нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ
Sportbox.RUвчера в 20:22
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Укрощение строптивой: Настя Рыбка превратила в балаган свое задержание
Обновлено в 01:16
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова задержали в Таиланде за организацию секс-тренингов в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено вчера в 13:09
Авто
УАЗ «Патриот» получил новые опции
Более дорогой УАЗ «Патриот» в комплектации «Престиж» станет доступен с пакетом опций для безопасности, куда входят передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Mercedes-Benz приостановил производство фургонов в Нижнем Новгороде
Сборка фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлена из-за отсутствия комплектующих, сообщили РБК в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» (дочерняя компания немецкого концерна Daimler AG).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Число жертв взрыва в Боготе возросло до 21
Обновлено вчера в 23:47
Транспорт
В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту
В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет
Муж королевы Великобритании Елизаветы II, 97-летний герцог Эдинбургский принц Филип, попал в ДТП с участием еще одного автомобиля, сообщает в четверг BBC News.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы
Обновлено в 00:25
Авто
Toyota выпустила спецверсию Land Cruiser Prado для России
Японская компания Toyota выпустила специальную версию Land Cruiser Prado Style для продажи в России.
Обновлено в 00:49
Космос
«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»
Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В Москве зафиксирована самая теплая ночь этой зимы
Обновлено вчера в 23:44
Общество
В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции и сопутствующих товаров (например, зажигалок) исключительно в специализированных магазинах, сообщает RT.
Обновлено в 00:54
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал» с помощью ИИ
Разработчики обновили технологическое ядро "Живого журнала", сделали более простую и удобную навигацию, а также работают над новым мобильным приложением.
Обновлено в 00:47
Авто
Компания Geely показала кросс-купе на базе Volvo XC40
Новинка под рабочим названием Geely FY11 помимо «тележки» от Volvo получит также основные узлы и агрегаты шведского автомобиля.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Стали известны отрасли с самыми высокими зарплатами за 2018 год
В этом году самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в категории «строительство».
Обновлено в 01:38
Космос
Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии
Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.
Обновлено вчера в 21:37
Наука
Ученые воссоздали походку ящера, жившего 290 миллионов лет назад
Ученые, которые работают в Берлинском университете им. Гумбольдта, с помощью новейших технологий воссоздали походку ящера, жившего на Земле 290 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 07:43
Здоровье
Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества
Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Обновлено в 00:30
Авто
Tesla сообщила об отзыве свыше 14 тысяч машин из Китая
Обновлено в 01:22
Происшествия
Газовый баллон взорвался на территории филиала «Мурманоблгаза»
Обновлено вчера в 13:32
Гаджеты
Новые планшеты iPad появятся в первой половине 2019 года
Новые планшеты iPad Mini 5 и бюджетный iPad от компании Apple появятся в первой половине 2019 года.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна
Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
Обновлено вчера в 18:23