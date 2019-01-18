Футбол

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛЧемпионат вчера в 20:11

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online. По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.
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Московские клубы интересуются игроком «Андерлехта»

Газета.Ru01:14

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Чемпионатвчера в 20:11

Московский клуб и «Витесс» Слуцкого интересуются 20-летним форвардом «Андерлехта» Даудой

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«Витесс» интересуется нападающим «Андерлехта»

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СМИ: 20-летний нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Матч ТВвчера в 20:22

СМИ: 20-летний нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

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Московские клубы интересуются форвардом «Андерлехта». Его попытается перехватить Слуцкий

Sport24.ru00:15
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