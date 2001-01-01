Футбол

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛЧемпионат 20:11

Нападающий «Андерлехта» Мохаммед Дауда может продолжить карьеру в России, сообщает Anderlecht Online. По информации источника, в 20-летнем ганском форварде заинтересован один из московских клубов РПЛ, название которого не раскрывается.
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СМИ: Московские клубы интересуются 20-летним форвардом «Андерлехта»

Спорт-Экспресс20:34

СМИ: 20-летний нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Матч ТВ20:22

СМИ: 20-летний нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Sportbox.RU20:22

Нападающий «Андерлехта» может перейти в один из московских клубов РПЛ

Чемпионат20:11
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 21:22, Ашберн
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