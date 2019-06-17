Футбол
Нападающий Александр Бухаров покинул «Рубин»ProstoProSport 08:31
В минувшем сезоне Бухаров отыграл во всех турнирах 22 матча и отдал один голевой пас. Он несколько раз становился игроком «Рубина», и за все время провел в составе казанцев 110 матчей и забил 37 голов. Также он выигрывал с командой два чемпионата России, а также один Суперкубок страны.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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