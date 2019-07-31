Нападающий немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио По информации источника, "Интер" ведёт переговоры о переходе 25-летнего хорватского форварда.

Нападающий «Айнтрахта» Ребич может перейти в «Интер»

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