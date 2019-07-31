Футбол
Нападающий «Айнтрахта» Ребич может перейти в «Интер»REGNUM 04:50
Нападающий немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио По информации источника, "Интер" ведёт переговоры о переходе 25-летнего хорватского форварда.
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«Айнтрахт» запросил у «Интера» 40 миллионов за Ребича. Игроком также интересуется «Атлетико»
Бомбардир.рувчера в 18:40
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