Футбол

Нападающий «Айнтрахта» Ребич может перейти в «Интер»REGNUM 04:50

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио По информации источника, "Интер" ведёт переговоры о переходе 25-летнего хорватского форварда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интер» ведет переговоры о трансфере Ребича и готов обменять Икарди на Джеко

Sport24.ruвчера в 23:10

«Интер» может подписать форварда «Айнтрахта» Ребича за 40 млн евро

Sports.ruвчера в 17:45

«Интер» интересуется полузащитником «Айнтрахта»

Матч ТВ01:45

«Интер» намерен приобрести Ребича

Газета.Ruвчера в 23:27

Ребич может перейти из «Айнтрахта» в «Интер» за € 40 млн

Чемпионатвчера в 22:14

«Айнтрахт» запросил у «Интера» 40 миллионов за Ребича. Игроком также интересуется «Атлетико»

Бомбардир.рувчера в 18:40

«Интер» интересуется полузащитником «Айнтрахта»

Sportbox.RU01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Общество

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 04:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Политика

ЦИК начнет рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов в МГД 1 августа

Центризбирком 1 августа начнет рассматривать жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым МГИК отказал в регистрации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых

Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки

Обновлено вчера в 09:57
Политика

Зеленский принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял его приглашение посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", сообщила в среду пресс-служба главы республики.
Обновлено в 05:42
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд

Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Кино

Названа соперница Камерон Диаз за роль Тины в фильме «Маска»

Обновлено в 04:02
Единоборства

Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла

Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа.
Обновлено в 02:28
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых премиальных кроссоверов в России

Лидером ТОП-10 является японский внедорожник Lexus RX стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.
Обновлено в 05:00
Общество

Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров

Обновлено в 04:51
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика

ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан

Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.
Обновлено в 03:32
Общество

Названы самые похищаемые товары в магазинах России

Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Футбол

Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика

Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов

Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
Обновлено в 05:16
Экономика

Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля

В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика

Индекс деловой активности в китайской промышленности ускорился

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе опустился до 53,7 пункта с июньских 54,2 пункта, но все еще остается выше важной отметки.
Обновлено в 00:40
Путешествия

В этом году десятки россиян умерли на отдыхе в Анталье

Обновлено вчера в 09:19
Политика

Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Политика

Болтон высказался о судьбе СНВ-3

Высказался советник по нацбезопасности и о судьбе СНВ-3, срок которого истекает в 2021 году.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда»

Обновлено в 05:11
Общество

В России упрощается порядок сделок с недвижимостью

В России упрощаются правила проведения сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Здоровье

В омском наркодиспансере сменился главврач

Обновлено вчера в 20:51
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

На Московской бирже в среду утром рубль укрепляется к доллару и евро на ожидании снижения процентной ставки ФРС США.
Обновлено в 04:52
Экономика

В России зафиксирован рост уровня бедности

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года показатель увеличился на 1% - с 13,9% до 14,3%. Таким образом, за чертой бедности в стране находится 20,9 млн человек – их доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 10 753 рубля на человека.
Обновлено 29 июля в 23:07
ещё по теме
Анте Ребич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, вингер франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное