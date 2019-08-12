Футбол

Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи»Life.ru вчера в 14:28

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов получил удар локтем в лицо от защитника "Сочи". У форварда армейцев оказался разбит нос, а лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.
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