Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос. При этом главный судья нарушения правил не заметил и не назначил пенальти, который, по словам эксперта, арбитра международной категории Сергея Хусаинова, был очевиден.

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

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