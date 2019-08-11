Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»Известия 17:43

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос. При этом главный судья нарушения правил не заметил и не назначил пенальти, который, по словам эксперта, арбитра международной категории Сергея Хусаинова, был очевиден.
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