Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос. При этом главный судья нарушения правил не заметил и не назначил пенальти, который, по словам эксперта, арбитра международной категории Сергея Хусаинова, был очевиден.

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Политика Гуайдо сообщил о намерении Мадуро распустить парламент Венесуэлы Провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в ближайшее время распустить оппозиционную Национальную ассамблею и назначить досрочные выборы.

Происшествия В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.

Политика В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Космос Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.

Политика Медведев призвал провести экологическую экспертизу проектов на Каспии По всем крупным проектам на Каспийском море следует провести экологическую экспертизу, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

Общество Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.

Армия и оружие Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.

Общество Москвичи выбрали праздничную программу на День города Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.

Космос В Китае запустили первую многоразовую ракету 10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.

Футбол Олег Кононов: к игре с «Ахматом» очень серьезно готовились Настраивались и очень серьезно готовились, потому что знали, что из себя представляет "Ахмат", который довольно мощно начал чемпионат, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака".

Происшествия Безжалостный «Лекима»: число жертв супертайфуна в Китае возросло до 44 Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 44 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Футбол Слуцкий показал жгучий танец на концерте Pink Российский главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий посетил концерт американской исполнительцы Pink, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Финансы Курс китайской валюты к доллару понижен до нового минимума Выполняющий функции центробанка Народный банк Китая понизил курс национальной валюты к американскому доллару до нового минимума с апреля 2008 года.