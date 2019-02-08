Футбол

«Нант» вывел из обращения игровой номер СалыГазета.Ru вчера в 07:10

Французский "Нант" принял решение вывести из обращения девятый номер, под которым должен был выступать погибший нападающий Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт". Сообщение было опубликовано на официальном сайте клуба.
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Неприкосновенные номера

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«Нант» продает билеты на матч с «Нимом» по 9 евро. Под 9-м номером за команду играл Сала

Спорт-Экспрессвчера в 11:24

«Нант» вывел из обращения игровой номер погибшего Салы

Sport24.ruвчера в 05:33

ФК «Нант» вывел из обращения №9, под которым играл погибший в авиакатастрофе Сала

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«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала

Чемпионатвчера в 05:50

«Нант» вывел из обращения 9-й номер в память о погибшем Сале

Матч ТВвчера в 06:40

«Нант» выведет из обращения девятый номер Салы

Eurosport.ruвчера в 06:08
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