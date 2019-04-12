Футбол
«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матчеСоветский спорт 16:42
Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали. Сравнял счет в первом тайме Мартин Террьер (41).
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«Нант» — «Лион». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Франции 12 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:19
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Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»
Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество
Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз
Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 14:08
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Политика
Ким Чен Ын назвал отношения с Трампом хорошими
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на саммит во вьетнамском Ханое, который не принес результатов.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» пытается сохранить мечту
Ты не идёшь один по этому пути, никогда не будешь одинок в подобных случаях. Пытаемся сохранить нашу мечту, на данный момент всё хорошо.
Обновлено в 19:02
Политика
Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США
Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Политика
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены
Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено в 13:01
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Facebook опубликовала кадры со встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 14:31
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23