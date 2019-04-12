Футбол

«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матчеСоветский спорт 16:42

Нант на своем поле принимал Лион и победил со счетом 2:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий хозяев Калифа Кулибали. Сравнял счет в первом тайме Мартин Террьер (41).
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Нант – Лион. Прогноз эксперта Betfair на матч Лиги 1

Букмекеры.рф10:00

«Лион» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции, проиграв «Нанту»

Чемпионат16:47

«Нант» вырвал победу у «Лиона»

Матч ТВ16:43

«Нант» вырвал победу у «Лиона» в домашнем матче

Советский спорт16:42

«Лион» пропустил 65 голов за 47 матчей сезона. Это худший результат за 36 лет

Sports.ru17:33

«Лион» показал худший результат по пропущенным мячам за 36 лет

Спорт-Экспресс18:22

«Нант» — «Лион». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Франции 12 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:19
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:56, Ашберн
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Политика

За прошедший год российские политики и министры стали беднее

Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Общество

Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз

Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 14:08
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Космос

В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Политика

Ким Чен Ын назвал отношения с Трампом хорошими

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими, несмотря на саммит во вьетнамском Ханое, который не принес результатов.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено в 05:19
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» пытается сохранить мечту

Ты не идёшь один по этому пути, никогда не будешь одинок в подобных случаях. Пытаемся сохранить нашу мечту, на данный момент всё хорошо.
Обновлено в 19:02
Политика

Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США

Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 18:43
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество

Священник пожаловался в Роскомнадзор на травлю из-за фото жены

Иерей Сергий Зотов пожаловался, что после публикации в соцсетях фотографий его жены с конкурса красоты, что стоило ему прихода в Магнитогорске, его и супругу начали "травить" в соцсетях.
Обновлено в 13:01
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Facebook опубликовала кадры со встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 14:31
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
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