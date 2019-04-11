Футбол
«Лион» в гостях проиграл «Нанту»ProstoProSport 16:46
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион». Встреча, прошедшая в пятницу в Нанте на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Калифа Кулибали и Антони Лимбомбе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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