«Лион» в гостях проиграл «Нанту»ProstoProSport 16:46

Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион». Встреча, прошедшая в пятницу в Нанте на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Калифа Кулибали и Антони Лимбомбе.

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