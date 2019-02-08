Футбол
«Нант» выпустил трогательный ролик в память о СалеТК Звезда 16:45
28-летний футболист Эмилиано Сала погиб при крушении самолета 21 января. Французский футбольный клуб «Нант» в официальном Twitter-аккаунте опубликовал видеоролик, посвященный своему бывшему футболисту, трагически погибшему Эмилиано Сале.
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