Футбол
«Нант» продаёт билеты по 9 евро в память о СалеЕвро-футбол.ру 11:41
"Нант" продаёт билеты на воскресный матч Лиги 1 против "Нима" по 9 евро вне зависимости от места на стадионе. Такую скидку "канарейки" сделали в память о нападающем Эмилиано Сале, выступавшем за команду под девятым номером. В пятницу власти подтвердили гибель Салы в авиакатастрофе.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил в ходе выступления в Атлантическом совете.
Обновлено в 19:32
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский устроил перепалку с военными во Львове
Обновлено в 20:15
Общество
Синоптики заявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет
Декада с 2014-го по 2023 год станет самой теплой за последние 150 лет, утверждают специалисты Всемирной метеорологической организации.
Обновлено в 21:20
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто
Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году
Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено в 08:58
Авто
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Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Постпредство США при НАТО ответило на предложение Минобороны России вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уничтожить вооружения, нарушающие условия документа.
Обновлено в 14:15
Авто
Lamborghini в России представила новый суперкар Huracan Evo
Напомним, что дебют Huracan Evo состоялся в прошлом месяце, а первые машины поступят в Россию к концу этого года.
Обновлено в 11:56
Гаджеты
Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Определены смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Об этом 4 февраля сообщила компания Statista.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено в 18:25
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено в 13:20
Авто
Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник
Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено в 11:11
Общество
«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок
Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено в 01:27
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году.
Обновлено в 23:12
Происшествия
При столкновения поездов в Испании погиб один человек
Один человек погиб, восемь получили ранения в результате столкновения двух пригородных поездов в Каталонии (Испания).
Обновлено в 13:35
Происшествия
Девять человек погибли из-за ливней в Чили
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что в результате последствий сильных дождей на севере страны погибли девять человек.
Обновлено в 22:16
Общество
Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете
Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.
Обновлено в 13:37
Наука
Пиво после вина: ученые развеяли известный миф о похмелье
Первой группе давали три кружки пива, затем четыре бокала вина, вторые выпивали тоже самое, но сначала вино, участники третьей группы выбирали только один напиток.
Обновлено в 18:44
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39