Футбол

«Нант» продаёт билеты по 9 евро в память о СалеЕвро-футбол.ру вчера в 11:41

"Нант" продаёт билеты на воскресный матч Лиги 1 против "Нима" по 9 евро вне зависимости от места на стадионе. Такую скидку "канарейки" сделали в память о нападающем Эмилиано Сале, выступавшем за команду под девятым номером. В пятницу власти подтвердили гибель Салы в авиакатастрофе.
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