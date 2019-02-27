Футбол
«Нант» пожаловался на «Кардифф» в ФИФА из-за трансфера СалыБомбардир.ру 09:36
«Нант» подал жалобу в ФИФА на «Кардифф», сообщает BBC. По сведениям издания, французский клуб просит провести разбирательство по факту невыплаты первого транша по трансферу погибшего форварда Эмилиано Салы.
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Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Политика
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину
Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика
Грызлов: Киев не согласовал «весеннее перемирие» в Донбассе
Минская встреча прошла на фоне новых нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, ситуация ухудшается, но Украина не согласовала предложенное ОБСЕ предложение о «весеннем перемирии».
Обновлено в 12:00
Политика
Трамп заявил, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что провел великолепную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.
Обновлено в 10:42
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика
Помпео призвал Москву вернуть Крым под контроль Украины
Помпео призвал освободить задержанных в России украинцев, в частности крымских татар.
Обновлено в 11:30
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых
Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета
Обновлено в 11:07
Автоспорт
Норрис лидирует в пятый день тестов
Днём британец продолжил работу, но в последний час тестов машина вновь остановилась на трассе.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших
Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Обновлено в 11:29
Происшествия
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц
В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц. В результате четырех учениц с различными травмами доставили в больницу.
Обновлено в 08:16
Политика
Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности
Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.
Обновлено в 03:09
Политика
Порошенко предложил продавать электроэнергию в Евросоюз
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен продавать электроэнергию в Евросоюз, считает неправильным, что Украина до сих пор имеет единую энергосистему с РФ.
Обновлено в 07:35
Общество
Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов
Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Раскрыты обстоятельства смерти Малашенко
Обновлено в 07:13
Политика
Колокольцев предложил уволить главу УМВД по Ивановской области
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил освободить от должности главу УМВД по Ивановской области Андрея Лузина по результатам проверки в управлении.
Обновлено в 09:59
Музыка
Подольская прокомментировала отказ Украины от Евровидения
Певица Наталья Подольская отреагировала на отказ Украины направлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 12:51
Спорт
Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам
Обновлено в 09:29
Происшествия
В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду на одной из центральных улиц Курска, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников
По данным собеседников издания, мишенью злоумышленника стали дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения.
Обновлено в 11:39
Футбол
Матч РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен из Тулы в Грозный
Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Арсеналом" и московским ЦСКА, запланированный на 2-е марта, перенесен из Тулы в Грозный, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 12:24