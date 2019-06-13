Футбол
«Нант» планирует арендовать у «Спартака» ХанниЧемпионат 04:15
Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может перейти во французский «Нант» на правах аренды, сообщает издание Ouest France. «Нант» рассматривает вариант с арендой 28-летнего алжирского хавбека без права выкупа.
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