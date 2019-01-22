Футбол

«Нант» перенес матч Кубка Франции из-за пропажи Эмилиано СалыНева Спорт 06:32

Футбольный клуб «Нант» сообщил о переносе матча Кубка Франции против «Антанта» в связи с пропажей экс-игрока Эмилиано Салы. Матч 1/16 финала должен был состояться сегодня, 23 января, однако теперь, скорее всего, игра пройдёт 27 января.
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