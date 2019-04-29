«Нант» одержал четвертую победу кряду в Лиге 1, обыграв «Марсель»РИА Новости 17:28

"Нант" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции по футболу, обыграв "Марсель" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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